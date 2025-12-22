UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В'їзд до Києва ускладнено: на Бориспільській трасі сталась масштабна аварія (фото)

Фото: на Бориспільській трасі сталась масштабна аварія (t.me/kyivpatrol)
Автор: Константин Широкун

На Бориспільському шосе у напрямку виїзду до Києва сталась масштабна аварія за участі кількох автомобілів. Рух до столиці ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку в'їзду в місто Київ", - зазначили у поліції Києва.

Патрульні також попереджають водіїв, що варто враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Резонансні аварії

Нагадаємо, 11 грудня у Дніпропетровській області, поблизу населеного пункту Саксагань, сталась смертельна аварія за участі шкілького автобуса ЗАЗ та мікроавтобуса Volkswagen LT.

Також раніше вночі у Києві 18-річний водій на BMW влаштував смертельну аварію. В результаті ДТП одна людина загинула, ще троє – госпіталізовані.

Окрім того, 10 грудня у Прилуках Чернігівської області патрульні на службовому авто Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками на пішохідному переході збили жінку й дитину. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Раніше у Києві затримали 37-річного водія кросовера Porsche Cayenne, який після ДТП напав на пасажирку іншого авто та кілька разів вистрелив із травматичного пістолета у водія іншого авто.

Окрім того, раніше Шевченківський районний суд Полтави взяв під варту без права застави правоохоронця, який у Карлівці Полтавської області збив двох 17-річних сестер. Від отриманих травм діти загинули на місці.

