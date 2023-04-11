UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В'язнів з Білорусі привезуть на будівництво в Маріуполь, - радник мера

Ілюстративне фото: в'язнів з Білорусі привезуть на будівництво в Маріуполь (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти хочуть привезти на будівельні роботи до окупованого Маріуполя в’язнів з Білорусі, які були засуджені за нетяжкі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі "Свобода. Ранок".

"Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя", - сказав він.

При цьому Андрющенко не уточнив, на яких саме умовах білоруські в’язні будуть виконувати роботи у Маріуполі. Але він зазначив, що російські будівельники, які прибувають до Маріуполя, хочуть залишитися жити в місті.

"Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе - під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року - під 2%. Вже навіть 40 тендерів у Москві розіграно. Їх отримали фірми, які належать наближеним до Кремля. І будуть будувати за федеральний бюджет все це. Тому їх кількість буде зростати", - сказав радник мера.

Нагадаємо, росіяни виселяють ціле село під Маріуполем для того, аби облаштувати військову базу РФ.

Окрім того, окупанти в Маріуполі зносять залізничний вокзал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольРосійська ФедераціяБілорусь