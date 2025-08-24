В’язниця замість палацу: в Перу експрезидента кинули до звичайних злочинців

Колишнього президента Перу, Мартіна Віскарру, перевели до загальної в’язниці, де він відбуватиме п’ять місяців досудового арешту за звинуваченнями у корупції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Раніше Віскарру перебував у президентській в’язниці, призначеній для утримання високопоставлених посадовців. Однак нині він перебуває серед звичайних ув’язнених у Анконі, що на північ від Ліми. Це підкреслює серйозність обвинувачень і новий етап у його судовій справі.
Переведення відбулося у рамках п’ятимісячного досудового арешту за звинуваченнями у корупції, які Віскарру заперечує.
Управління в'язниці Перу (INPE) заявило, що Віскарра не відповідає вимогам для ув'язнення у президентській в'язниці, не вдаючись до подробиць.
В свою чергу Мартін Віскарру написав у дописі на X у суботу: "Я буду чинити опір, куди мене направлять, але я не здамся. Я продовжуватиму боротьбу за відновлення нашої демократії та за об’єднання перуанців проти мафії, яка нами керує".
Цей випадок привертає увагу громадськості і міжнародних спостерігачів, адже він є одним із небагатьох, коли колишній лідер країни потрапляє до загальної в’язниці за корупційні звинувачення.
Водночас адвокати Віскарру заявляють, що експрезидент продовжує співпрацювати зі слідством і має намір довести свою невинуватість у суді.
Зазначимо, що Мартін Віскарра став президентом у 2018 році та був усунений з посади у 2020 році, хоча він залишається відносно популярною фігурою, яка намагалася балотуватися на пост президента наступного року. Однак Конгрес позбавив його політичних прав.
