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В'язниця для колаборантів. У Раді хочуть розширити коло осіб, яким загрожує покарання

Фото: у Раді хочуть розширити коло осіб, яким загрожує покарання за колабораційну діяльність (РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні пропонують розширити коло осіб, яким загрожує покарання за колабораційну діяльність. Зокрема, кримінальну відповідальність хочуть покласти на тих, хто надає послуги адвоката і нотаріуса на тимчасово окупованій території і на підставі законодавства РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта №8077.

Так, депутати Верховної Ради пропонують внести зміни до статті 111-1 Кримінального кодексу. До колабораційної діяльності хочуть додати здійсненні професійної діяльності з надання послуг адвоката, аудитора, оцінювача, експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді, а також виконання повноважень нотаріуса або державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації прав, або наданням інших публічних послуг на тимчасово окупованій території України і на підставі законодавства держави-агресора.

Карати таку діяльність пропонується позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, закон про колаборантів планують змінити. Зокрема, планується уточнити поняття "підтримки" окупаційних адміністрацій та чіткіше розмежувати "держзраду" та "колабораціонізм".

Окрім того, У Раді пропонують визнати колаборантом тільки ту людина, що пішла на співпрацю з окупантами і вела свою діяльність добровільно.

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колаборантВерховна рада