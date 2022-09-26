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Тюрьма для коллаборантов. В Раде хотят расширить круг лиц, которым грозит наказание

Фото: в Раде хотят расширить круг лиц, которым грозит наказание за коллаборационную деятельность (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине предлагают расширить круг лиц, которым грозит наказание за коллаборационную деятельность. В частности, уголовную ответственность хотят возложить на тех, кто оказывает услуги адвоката и нотариуса на временно оккупированной территории и на основании законодательства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8077.

Так, депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в статью 111-1 Уголовного кодекса. К коллаборационной деятельности хотят добавить осуществление профессиональной деятельности по предоставлению услуг адвоката, аудитора, оценщика, эксперта, арбитражного управляющего, частного исполнителя, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи, а также исполнения полномочий нотариуса или государственного регистратора, или субъекта государственной регистрации прав, или предоставления других публичных услуг на временно оккупированной территории Украины и на основании законодательства государства-агрессора.

Наказывать такую деятельность предлагается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, закон о коллаборантах планируют изменить. В частности, планируется уточнить понятие "поддержки" оккупационных администраций и более четко разграничить "госизму" и "коллаборационизм".

Кроме того, в Раде предлагают признать коллаборантом только того человека, который пошел на сотрудничество с оккупантами и вел свою деятельность добровольно.

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