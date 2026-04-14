До 8 років в'язниці або штраф: за антисемітизм в Україні суворо каратимуть

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав закон №2037-ІХ, який запроваджує кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.
Головне:
Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №5110 ще у лютому 2022 року. Тоді за документ у другому читанні та в цілому проголосували 295 народних депутатів.
Документ вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України - "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".
Зокрема, встановлюється кримінальна відповідальність за прояви антисемітизму.
За прояви антисемітизму передбачено:
Якщо такі дії поєднані з насильством, обманом чи погрозами або вчинені службовою особою, передбачено:
У разі, якщо правопорушення вчинене організованою групою або спричинило тяжкі наслідки, покарання становитиме від п’яти до восьми років позбавлення волі.
