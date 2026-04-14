До 8 років в'язниці або штраф: за антисемітизм в Україні суворо каратимуть

12:54 14.04.2026 Вт
2 хв
У яких випадках можуть позбавити волі на 8 років?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Володимир Зеленський підписав закон про антисемітизм (flickr.com/photos president_of_ukraine)

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав закон №2037-ІХ, який запроваджує кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.

Головне:

  • Володимир Зеленський підписав законопроект №2037-ІХ, який вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України.
  • За прояви антисемітизму в Україні тепер офіційно запроваджено кримінальну відповідальність.
  • Порушникам загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень, обмеження волі до 5 років або ув’язнення на строк до 3 років.
  • За злочини, вчинені службовими особами або із застосуванням насильства, передбачено до 5 років позбавлення волі.
  • Якщо дії вчинені організованою групою або призвели до тяжких наслідків, термін ув’язнення становить від 5 до 8 років.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №5110 ще у лютому 2022 року. Тоді за документ у другому читанні та в цілому проголосували 295 народних депутатів.

Які зміни передбачає закон

Документ вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України - "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Зокрема, встановлюється кримінальна відповідальність за прояви антисемітизму.

Яке покарання передбачено

За прояви антисемітизму передбачено:

  • штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень);
  • уабо обмеження волі на строк до п’яти років;
  • або позбавлення волі на строк до трьох років;
  • з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо такі дії поєднані з насильством, обманом чи погрозами або вчинені службовою особою, передбачено:

  • штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 гривень);
  • або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років;
  • з можливим обмеженням права обіймати посади.

У разі, якщо правопорушення вчинене організованою групою або спричинило тяжкі наслідки, покарання становитиме від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що після Другої світової війни радянська влада розгорнула масштабні репресії проти євреїв - обмежувала їхні права, переслідувала інтелігенцію та використовувала "єврейське питання" у політичній боротьбі.

Також ми писали, як євреїв у радянські часи витісняли із культури та професій.

