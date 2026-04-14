До 8 лет тюрьмы или штраф: за антисемитизм в Украине будут строго наказывать

Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, подписал закон №2037-ІХ, который вводит уголовную ответственность за проявления антисемитизма.
Главное:
Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №5110 еще в феврале 2022 года. Тогда за документ во втором чтении и в целом проголосовали 295 народных депутатов.
Документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
В частности, устанавливается уголовная ответственность за проявления антисемитизма.
За проявления антисемитизма предусмотрено:
Если такие действия соединены с насилием, обманом или угрозами или совершены должностным лицом, предусмотрено:
В случае, если правонарушение совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы.
