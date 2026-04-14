До 8 лет тюрьмы или штраф: за антисемитизм в Украине будут строго наказывать

Главное: Владимир Зеленский подписал законопроект №2037-ІХ, который вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

который вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины. За проявления антисемитизма в Украине теперь официально введена уголовная ответственность .

. Нарушителям грозит штраф от 3400 до 8500 гривен , ограничение свободы до 5 лет или заключение на срок до 3 лет .

, ограничение свободы или заключение на срок . За преступления, совершенные должностными лицами или с применением насилия, предусмотрено до 5 лет лишения свободы .

. Если действия совершены организованной группой или привели к тяжелым последствиям, срок заключения составляет от 5 до 8 лет.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №5110 еще в феврале 2022 года. Тогда за документ во втором чтении и в целом проголосовали 295 народных депутатов.

Какие изменения предусматривает закон

Документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В частности, устанавливается уголовная ответственность за проявления антисемитизма.

Какое наказание предусмотрено

За проявления антисемитизма предусмотрено:

штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен);

или ограничение свободы на срок до пяти лет;

или лишение свободы на срок до трех лет;

с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если такие действия соединены с насилием, обманом или угрозами или совершены должностным лицом, предусмотрено:

штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 гривен);

или лишение свободы на срок от двух до пяти лет;

с возможным ограничением права занимать должности.

В случае, если правонарушение совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы.