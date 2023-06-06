У в'язниці США знайшли мертвим агента ФБР, який шпигував на користь СРСР та Росії

Колишній агент ФБР Роберт Ханссен, який у 2002 році був засуджений до довічного ув'язнення через шпіонаж для Москви, був знайдений мертвим у тюремній камері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ханссен приєднався до федерального бюро розслідувань США у 1976 році, а у 1985-му почав продавати секретну інформацію в Радянський Союз. На момент арешту він отримав від Москви понад 1,4 млн доларів готівкою, банківськими переказами та діамантами.

Зазначається, що слідчі ФБР довгий час працювали над тим, щоб ідентифікувати шпигуна в їхніх лавах. За кілька тижнів до його арешту, в лютому 2001 року, близько 300 співробітників були залучені до розслідування.

Роберт Ханссен визнав себе винним у шпигунстві на користь Радянського Союзу, а пізніше Росії та відбував покарання у колонії суворого режиму в Колорадо.

Російські шпигуни в Україні

За інформацією СБУ, полковник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Дмитро Гулій разом зі своїм спільником Віталієм Техтелєвим на початку війни завербували мешканця Києва, який працював в "Укроборонпромі".

Він повинен був збирати та передавати в РФ розвіддані про наявне озброєння, яке надходить ЗСУ та інформувати їх про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.