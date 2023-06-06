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В тюрьме США нашли мертвым агента ФБР, который шпионил в пользу СССР и России

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Вторник 06 июня 2023 03:49
В тюрьме США нашли мертвым агента ФБР, который шпионил в пользу СССР и России Фото: шпион, работавший на Москву, погиб в тюрьме США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывший агент ФБР Роберт Ханссен, который в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению из-за шпионажа для Москвы, был найден мертвым в тюремной камере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ханссен присоединился к федеральному бюро расследований США в 1976 году, а в 1985 начал продавать секретную информацию в Советский Союз. На момент ареста он получил от Москвы более 1,4 млн долларов наличными, банковскими переводами и бриллиантами.

Следователи ФБР долгое время работали над тем, чтобы идентифицировать шпиона в их рядах. За несколько недель до его ареста, в феврале 2001 года, около 300 сотрудников были вовлечены в расследование.

Роберт Ханссен признал себя виновным в шпионаже в пользу Советского Союза, а позже России и отбывал наказание в колонии строгого режима в Колорадо.

Российские шпионы в Украине.

По информации СБУ, полковник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Дмитрий Гулий вместе со своим сообщником Виталием Техтелевым в начале войны завербовали жителя Киева, работавшего в "Укроборонпроме".

Он должен был собирать и передавать в РФ разведданные об имеющемся вооружении, которое поступает ВСУ и информировать их о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.

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