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Полковник РФ хотів влаштувати шпигуна на завод з "оборонки" у Києві. Як СБУ дізналася про схему

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 12:47
Полковник РФ хотів влаштувати шпигуна на завод з "оборонки" у Києві. Як СБУ дізналася про схему Фото: полковник РФ хотів влаштувати шпигуна на оборонний завод у Києві (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російський полковник разом із своїм спільником хотів працевлаштувати на один із оборонних заводів "Укроборонпрому" у Києві свого агента. Він мав "зливати" інформацію, яку там дізнається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Що відомо про російських шпигунів

Одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій.

Ще одним російським шпигуном, його спільником, виявився заступник директора правового департаменту Міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

За даними Офісу генпрокурора, обоє народилися в Україні.

Як відбувалось вербування?

Вони шукали для виконання поставлених завдань людей серед своїх знайомих. На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва - колишнього однокласника одного з підозрюваних, який працював на підприємстві ДК "Укроборонпром" та погодився їм допомагати. Він повинен був збирати та передавати в РФ розвіддані про наявне озброєння, яке надходить ЗСУ на фронт.

Крім того, їх цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва. За свою "послугу" агенту обіцяли лояльне ставлення з боку окупантів, якщо РФ захопить українську столицю.

Як в СБУ дізнались про плани шпигунів з Росії

У лютому СБУ затримала найманця російського полковника і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування співробітники української спецслужби "розкололи" затриманого - він надав персональні дані своїх кураторів з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомлялося, буквально сьогодні стало відомо, що українська розвідка влаштувала масштабну кібератаку на російський завод "Донвард - Гідравлічні системи" в Іжевську. Він займається виробництвом комплектуючих для бронетехніки окупантів.

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