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В Угорщині пояснили, чому заборонили транзит зброї для України

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Угорщина, П'ятниця 13 січня 2023 19:16
В Угорщині пояснили, чому заборонили транзит зброї для України Фото: в Угорщині пояснили, чому заборонили транзит зброї для України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Угорщини не дозволятиме транзит зброї для українських військових через свою територію. Це викликано турботою про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґергея Ґуйяша.

Чиновник нагадав, що наразі в Україні проживають близько 300 тисяч етнічних угорців.

За його словам, уряд кожної країни сам обирає наскільки сильно хоче підтримати Україну під час війни з Росією. Однак в Угорщні вважають, що якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО - це може призвести до початку Третьої світової війни.

На думку політика, постачання західними країнами важкого озброєння в Україну може стати причиною чергової ескалації конфлікту в Україні.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а його країна планує бути у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Також ми писали, що, як зазначало українське МЗС, Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

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