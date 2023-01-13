В Угорщині пояснили, чому заборонили транзит зброї для України
Влада Угорщини не дозволятиме транзит зброї для українських військових через свою територію. Це викликано турботою про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґергея Ґуйяша.
Чиновник нагадав, що наразі в Україні проживають близько 300 тисяч етнічних угорців.
За його словам, уряд кожної країни сам обирає наскільки сильно хоче підтримати Україну під час війни з Росією. Однак в Угорщні вважають, що якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО - це може призвести до початку Третьої світової війни.
На думку політика, постачання західними країнами важкого озброєння в Україну може стати причиною чергової ескалації конфлікту в Україні.
Нагадаємо, раніше Орбан заявив про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а його країна планує бути у добрих відносинах із конкурентами західних країн.
Також ми писали, що, як зазначало українське МЗС, Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.
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