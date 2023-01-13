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В Венгрии объяснили, почему запретили транзит оружия для Украины

Новина українською →
Венгрия, Пятница 13 января 2023 19:16
В Венгрии объяснили, почему запретили транзит оружия для Украины Фото: в Венгрии объяснили, почему запретили транзит оружия для Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Венгрии не разрешат транзит оружия для украинских военных через свою территорию. Это вызвано заботой о безопасности этнических венгров в Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.

Чиновник напомнил, что в настоящее время в Украине проживают около 300 тысяч этнических венгров.

По его словам, правительство каждой страны само выбирает, насколько сильно хочет поддержать Украину во время войны с Россией. Однако в Венгрии считают, что если в дело вмешается хоть одно государство-член НАТО, это может привести к началу Третьей мировой войны.

По мнению политика, снабжение западными странами тяжелого вооружения в Украине может стать причиной очередной эскалации конфликта в Украине.

Напомним, ранее Орбан заявил о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а его страна планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Также мы писали, что, как отмечал украинский МИД, Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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