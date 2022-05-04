"В такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет": Зеленский не согласится на замороженный конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласится на замороженный конфликт с Россией. Он назвал этот процесс "дипломатическим болотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

Зеленский отметил, что Минские договоренности, которые существовали ранее, были только на бумаге. Россия игнорировала и не соблюдала их.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, значит, я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - пояснил гарант.

Он добавил, что Украина не нарушала Минские соглашения и не выходила из переговорного процесса. Это сделала Россия, начав полномасштабную войну.

"Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышел 24 февраля российский лидер сказал это публично, и они начали "военную операцию", хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. Поэтому они вышли, и больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет", - заявил Зеленский.