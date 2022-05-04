"В таке дипломатичне болото Україна точно не піде": Зеленський не погодиться на заморожений конфлікт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на заморожений конфлікт з Росією. Він назвав цей процес "дипломатичним болотом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

Зеленський зазначив, що Мінські домовленості, які існували раніше, були лише на папері. Росія ігнорувала та не дотримувалися їх.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов в президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися, значить, я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде", - пояснив гарант.

Він додав, що Україна не порушувала Мінські угоди і не виходила з переговорного процесу. Це зробила Росія, почавши повномасштабну війну.

"Ми зараз не виходили з Мінську, з нього вийшов 24 лютого російський лідер, сказав це публічно, і вони почали "військову операцію", хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Тому вони вийшли, і більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде", - заявив Зеленський.