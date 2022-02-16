"В случае необходимости": Венгрия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Венгрия может принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины, если это потребуется. При этом он подчеркнул, что его страна заинтересована в том, чтобы избежать вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Правила предоставления убежища ясны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", - заявил Гуляш.
Ранее Виктор Орбан заявлял, что вторжение РФ в Украину повлечет за собой тысячи беженцев, которые захотят попасть в Венгрию. При этом, по его мнению, это обрушит экономику страны.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае вторжения РФ.
Добавим, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что Литва готова принять беженцев из Украины.
Кроме того, Эстония также согласилась принять украинских беженцев в случае вторжения России. Страна готова принять около 2 тысяч человек.