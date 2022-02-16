"В случае необходимости": Венгрия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Венгрия может принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины, если это потребуется. При этом он подчеркнул, что его страна заинтересована в том, чтобы избежать вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.