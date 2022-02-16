"У разі необхідності": Угорщина готова прийняти десятки тисяч біженців з України

Глава Адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що Угорщина може прийняти десятки тисяч потенційних біженців з України, якщо це буде потрібно. При цьому він підкреслив, що його країна зацікавлена в тому, щоб уникнути вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Правила надання притулку зрозумілі, перша безпечна країна повинна надати притулок", - заявив Гуляш.
Раніше Віктор Орбан заявляв, що вторгнення РФ в Україну спричинить за собою тисячі біженців, які захочуть потрапити в Угорщину. При цьому, на його думку, це обрушить економіку країни.
Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення РФ.
Додамо, що прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявляла, що Литва готова прийняти біженців з України.
Крім того, Естонія також погодилася прийняти українських біженців у разі вторгнення Росії. Країна готова прийняти близько 2 тисяч осіб.