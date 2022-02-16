"У разі необхідності": Угорщина готова прийняти десятки тисяч біженців з України

Глава Адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що Угорщина може прийняти десятки тисяч потенційних біженців з України, якщо це буде потрібно. При цьому він підкреслив, що його країна зацікавлена в тому, щоб уникнути вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.