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Эстония готова принять беженцев из Украины в случае вторжения РФ

Новина українською →
Таллин, Среда 09 февраля 2022 13:20
Эстония готова принять беженцев из Украины в случае вторжения РФ Фото: министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало (instagram.com/signeriisalo)
Автор: Мария Кучерявец

В случае необходимости, если РФ решится на новое вторжение, Эстония готова принять у себя военных беженцев из Украины. Речь идет об около 2000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало, которое цитирует ERR

Такие цифры она назвала в ответ на вопрос журналиста, сколько людей Эстония готова принять, если в Украине начнется масштабная война.

"Мы не знаем, как поведут себя украинцы, если начнется война, и является ли Эстония тем местом, куда они хотели бы попасть в первую очередь. Но, конечно, мы должны быть готовы, и сегодня мы достаточно хорошо подготовлены. В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но на случай чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживание до 2000 человек", - рассказала Рийсало.

Она также подчеркнула, что не верит в то, что в Эстонию могут приехать около 20 тысяч украинцев.

"20 000 беженцев - это маловероятно. Но если они будут, мы, конечно, будем искать для них дополнительное жилье. И мы активно над этим работаем", - сказала Рийсало.

По ее словам, до 100 человек Эстония готова разместить в городах Вяо и Вягева, а вот места для проживания еще в 1900 возможных беженцев не назвала.

"Мы не знаем, каковы шансы на эскалацию в Украине, и, так же, мы не знаем следующего шага, куда бы в таком случае направились украинцы", - добавила Рийсало.

Ранее стало известно, что в случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе до миллиона украинских беженцев.

Добавим, в Румынии заявили, что страна готовится принять беженцев из Украины в случае открытого вторжения РФ.

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Эстония Беженцы Вторжение России в Украину
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