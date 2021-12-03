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"В случае необходимости Украина даст отпор": Резников о возможном вторжении РФ

Новина українською →
Киев, Пятница 03 декабря 2021 10:38
"В случае необходимости Украина даст отпор": Резников о возможном вторжении РФ Фото: глава Минобороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал концентрацию российских войск вблизи украинской границы. Он заявил, что Украина заинтересована лишь в мирном пути урегулирования конфликта, однако в случае наступления России - готова дать отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время часа вопросов к правительству.

"Украина наиболее заинтересована в политически-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор", - отметил Резников.

Отметим, глава Минобороны также рассказал о численности российских войск вблизи границ Украины.

По его словам, общее количество на сегодняшний день оценивается в 94,3 тысячи солдат и офицеров.

Напомним, Резников заявил, что Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.

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