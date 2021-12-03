ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"У разі потреби Україна дасть відсіч": Резніков про можливе вторгнення РФ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 10:38
"У разі потреби Україна дасть відсіч": Резніков про можливе вторгнення РФ Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував концентрацію російських військ поблизу українського кордону. Він заявив, що Україна зацікавлена лише у мирному шляху врегулювання конфлікту, однак у випадку наступу Росії - готова дати відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час години запитань до уряду.

"Україна найбільш зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі будти не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч", - зазначив Резніков.

Зазначимо, глава Міноборони також розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України.

За його словами, загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Нагадаємо, Резніков заявив, що Україна допускає можливість вторгення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Україна
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону