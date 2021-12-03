"У разі потреби Україна дасть відсіч": Резніков про можливе вторгнення РФ

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував концентрацію російських військ поблизу українського кордону. Він заявив, що Україна зацікавлена лише у мирному шляху врегулювання конфлікту, однак у випадку наступу Росії - готова дати відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час години запитань до уряду.

"Україна найбільш зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі будти не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч", - зазначив Резніков.

Зазначимо, глава Міноборони також розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України.

За його словами, загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.