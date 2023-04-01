UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"В окупантів палає": українські бійці знищили БК ворога і показали відео

Фото: українські бійці знищили БК ворога і показали відео (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російських окупантів знову палає черговий БК. Українським бійцям вдалося вразити ворожу ціль і зафіксувати це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"В окупантів знову палає! Бригади "зметикували на трьох" - і знищили БК", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що знищити черговий БК росіян вдалось спільній роботі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича та 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Новотроїцьку Донецької області детонував склад російських загарбників із боєкомплектом.

Також ми писали, що прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували півдесятка окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України