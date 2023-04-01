"В окупантів палає": українські бійці знищили БК ворога і показали відео

"В окупантів знову палає! Бригади "зметикували на трьох" - і знищили БК", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що знищити черговий БК росіян вдалось спільній роботі 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича та 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Новотроїцьку Донецької області детонував склад російських загарбників із боєкомплектом.

Також ми писали, що прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК та ліквідували півдесятка окупантів.

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