"У оккупантов пылает": украинские бойцы уничтожили БК врага и показали видео

"У окупантов снова пылает! Бригады "сообразили на троих" - и уничтожили БК", - говорится в сообщении.

Уничтожить очередной БК россиян удалось совместной работе 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича и 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

Напомним, ранее во временно оккупированном Новотроицке Донецкой области детонировал склад российских захватчиков с боекомплектом.

Также мы писали, что пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали полдесятка оккупантов.

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