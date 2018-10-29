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На Закарпатье от кори умер ребенок

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 12:59
Фото: корью в Украине (kyivcity.gov.ua)
Фото: корью в Украине (kyivcity.gov.ua)

В Мукачево умер 12-летний мальчик

На Закарпатье 27 октября 2018 года от кори умер 12-летний мальчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Как сообщается, мальчик из села Страбичово умер 27 октября в Закарпатской областной детской больнице в инфекционное отделение. Сообщается, что утром того дня его доставили в инфекционное отделение больницы в состоянии средней тяжести. Впрочем впоследствии его состояние резко ухудшилось и его перевели в реанимацию.

"Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание было уже где-то около недели на дому. За медицинской помощью ранее не обращался. Привит не был. То есть имеем запоздалое поступление", - заявил главный врач детской областной больницы Роман Шницер.

Отмечается, что родители мальчика обратились в полицию, обвинив врачей в ненадлежащем выполнении работы. Сейчас местная полиция открыла производство по ч.2 статьи 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября во Львове от кори умер трехлетний ребенок.

Кроме того, сообщалось, что в Винницкой области из-за вспышки кори в двух школах ввели карантин.

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