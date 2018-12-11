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В Одесі від кору померла дитина

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 15:28
В Одесі від кору померла дитина
Ілюстративне фото (freepik.com)

З початку 2018 року в Одесі від кору померло вже троє дітей

В Одеській міській інфекційній лікарні сьогодні вночі від кору померла дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляється, померлому хлопчику був лише рік і три місяці, він став третьою дитиною в Одесі, загиблою від кору з початку 2018 року.

"За попередніми даними, Діма заразився в обласній дитячій клінічній лікарні, де лежав з бронхітом. Коли його стан погіршився, медики діагностували запалення легень і відправили до інфекційного відділення (в історії хвороби стояла позначка, що він контактував з хворим на кір)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після стабілізації стану дитину виписали, а через п'ять днів йому знову стало погано і хлопчика повторно поклали в інфекційну лікарню, де він теж контактував з можливим носієм кору.

Як повідомляється, мати дитини має намір заявити про подію в поліцію. На її думку, лікарі халатно поставилися до своїх обов'язків.

Нагадаємо, в червні в Одесі від кору померла 10-місячний дитина.

Також повідомлялося, що в жовтні 2018 року на Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик, ще одна дитина померла у Львові.

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