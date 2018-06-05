Ребенок не был привит от кори

В Одессе от кори умер 10-месячный ребенок. Об этом со ссылкой на волонтера Катерину Ножевникову сообщает местное издание "Думская".

"10-месячный мальчик умер от тяжелой пневмонии после перенесенной кори в одесской больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ребенок не был привит от кори, поскольку первая вакцинация делается в 12 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в части Национальной гвардии, которая дислоцируется в населенном пункте Жеребково Ананьевского района, зафиксирована вспышка кори. На данный момент часть военнослужащих уже выписана из больницы, еще 16 человек готовятся к выписке.