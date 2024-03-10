"В Одесі ховають військових без органів": в РНБО спростували черговий фейк росіян
Російські пропагандисти розпочали нову кампанію з дезінформації щодо поховань українських військових в Одесі. Вони поширюють фейки про чорну трасплантологію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Як розповіли у Центрі, російські Telegram-канали поширюють відеозапис, який нібито знято на кладовищі в Одесі. За словами пропагандистів, на вказаному цвинтарі ховають українських військових, органи яких буцімто вилучили для подальшого продажу.
Першоджерелом є TikTok-акаунт, який наразі вже видалено. Через специфіку запису, точну адресу та дату зйомки неможливо встановити.
"Водночас таблички на могилах у відео підписані російською мовою, тоді як зараз підписи робляться виключно українською, що також вказує на давність зйомки", - зазначили в РНБО.
Крім того, спільно з колегами СБУ в Центрі встановили, що подібні кадри поширюються щонайменше з 2015 року. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою "Чорна трансплантологія".
Фото: "В Одесі ховають військових без органів": в РНБО спростували черговий фейк росіян (Центр протидії дезінформації РНБО України)
Фейки росіян
Нагадаємо, раніше росіяни розповсюджували фейки про масове закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт. Ворожа пропаганда використовує заяви українських політиків про необхідність оптимізації системи вищої освіти для надання вигляду правдоподібності своїм фейкам. Цим ворог намагається поширити паніку серед української молоді та недовіру до держави.
Крім того, раніше ворог поширював фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію. Пресслужба пояснює, що Росія використовує такі вкиди з метою посилення паніки серед українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.