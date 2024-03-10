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"В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян

Одесса, Воскресенье 10 марта 2024 05:50
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"В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян Фото: "В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российские пропагандисты начали новую кампанию по дезинформации о захоронениях украинских военных в Одессе. Они распространяют фейки о черной трасплантологии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Как рассказали в Центре, российские Telegram-каналы распространяют видеозапись, якобы снятую на кладбище в Одессе. По словам пропагандистов, на указанном кладбище хоронят украинских военных, органы которых якобы изъяты для дальнейшей продажи.

Первоисточником является TikTok-аккаунт, который уже удален. Из-за специфики записи, точного адреса и даты съемки невозможно установить.

"В то же время таблички на могилах в видео подписаны на русском языке, в то время как сейчас подписи делаются исключительно на украинском, что также указывает на давность съемки", - отметили в СНБО.

Кроме того, совместно с коллегами СБУ в Центре установили, что подобные кадры распространяются, по меньшей мере, с 2015 года. Враждебная пропаганда использует эти видеозаписи для проведения информационной кампании под названием "Черная трансплантология".

&quot;В Одессе хоронят военных без органов&quot;: в СНБО опровергли очередной фейк россиянФото: "В Одессе хоронят военных без органов": в СНБО опровергли очередной фейк россиян (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины)

Фейки россиян

Напомним, ранее россияне распространяли фейки о массовом закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт . Враждебная пропаганда использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования для придания виду правдоподобия своим фейкам. Этим враг пытается распространить панику среди украинской молодежи и недоверие государству.

Кроме того, ранее враг распространял фейки о якобы эвакуации госслужащих из Херсона . В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию. Прессслужба объясняет, что Россия использует такие вбросы для усиления паники среди украинцев.

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