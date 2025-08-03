"В очах можна все прочитати". Бражко замилував мережу ніжним фото з Квітковою
23-річний гравець київського "Динамо" Володимир Бражко потішив фанів новим фото зі своєю коханою, 27-річною блогеркою Дашею Квітковою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.
Бражко замилував новим фото з Квітковою
На чорно-білій світлині, яка стрімко розлетілася мережею, футболіст ніжно цілує дівчину в лоб, а вона сяє щасливою усмішкою.
"Все моє", - написав Володимир.
Зворушливий кадр миттєво зібрав безліч лайків та коментарів - фанати не стримують емоцій.
Володимир Бражко і Даша Квіткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)
- Тут в очах можна все прочитати
- Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться
- Правильно, публіку треба підігрівати
- Дуже гарна пара
- Які класні
- Я обожнюю цих котиків
- Будьте щасливі
Після того, як пара офіційно підтвердила свої стосунки, вони почали активно ділитися спільними романтичними фото.
Щоправда, Володимир робить це частіше - ймовірно, саме через це нові пости футболіста викликають стільки обговорень.
Даша ж, навпаки, намагається оберігати особисте від зайвої уваги.
Володимир Бражко і Даша Квіткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Нагадаємо, Квіткова раніше була у шлюбі з телеведучим Нікітою Добриніним, з яким виховує сина.
Після розлучення блогерка зосередилася на собі, материнстві та творчих проєктах.
Однак, схоже, в її житті зʼявився новий щасливий етап - поруч із Володимиром Бражком.
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