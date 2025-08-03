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"В глазах можно все прочитать". Бражко умилил сеть нежным фото с Квитковой

Воскресенье 03 августа 2025 15:15
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"В глазах можно все прочитать". Бражко умилил сеть нежным фото с Квитковой Владимир Бражко и Даша Квиткова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

23-летний игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко порадовал фанов новым фото со своей возлюбленной, 27-летней блогершей Дашей Квитковой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.

Бражко очаровал новым фото с Квитковой

На черно-белой фотографии, которая стремительно разлетелась по сети, футболист нежно целует девушку в лоб, а она сияет счастливой улыбкой.

"Все мое", - написал Владимир.

Трогательный кадр мгновенно собрал множество лайков и комментариев - фанаты не сдерживают эмоций.

&quot;В глазах можно все прочитать&quot;. Бражко умилил сеть нежным фото с КвитковойВладимир Бражко и Даша Квиткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)

  • Тут в очах можна все прочитати
  • Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться
  • Правильно, публіку треба підігрівати
  • Дуже гарна пара
  • Які класні
  • Я обожнюю цих котиків
  • Будьте щасливі

После того как пара официально подтвердила свои отношения, они начали активно делиться совместными романтическими фото.

Правда, Владимир делает это чаще - вероятно, именно поэтому новые посты футболиста вызывают столько обсуждений.

Даша же, наоборот, старается оберегать личное от лишнего внимания.

&quot;В глазах можно все прочитать&quot;. Бражко умилил сеть нежным фото с КвитковойВладимир Бражко и Даша Квиткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Напомним, Квиткова ранее была в браке с телеведущим Никитой Добрыниным, с которым воспитывает сына.

После развода блогерша сосредоточилась на себе, материнстве и творческих проектах.

Однако, похоже, в ее жизни появился новый счастливый этап - рядом с Владимиром Бражко.

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Даша Квиткова Футболисты Спортсмены
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