"В глазах можно все прочитать". Бражко умилил сеть нежным фото с Квитковой
23-летний игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко порадовал фанов новым фото со своей возлюбленной, 27-летней блогершей Дашей Квитковой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.
Бражко очаровал новым фото с Квитковой
На черно-белой фотографии, которая стремительно разлетелась по сети, футболист нежно целует девушку в лоб, а она сияет счастливой улыбкой.
"Все мое", - написал Владимир.
Трогательный кадр мгновенно собрал множество лайков и комментариев - фанаты не сдерживают эмоций.
Владимир Бражко и Даша Квиткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)
- Тут в очах можна все прочитати
- Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться
- Правильно, публіку треба підігрівати
- Дуже гарна пара
- Які класні
- Я обожнюю цих котиків
- Будьте щасливі
После того как пара официально подтвердила свои отношения, они начали активно делиться совместными романтическими фото.
Правда, Владимир делает это чаще - вероятно, именно поэтому новые посты футболиста вызывают столько обсуждений.
Даша же, наоборот, старается оберегать личное от лишнего внимания.
Владимир Бражко и Даша Квиткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Напомним, Квиткова ранее была в браке с телеведущим Никитой Добрыниным, с которым воспитывает сына.
После развода блогерша сосредоточилась на себе, материнстве и творческих проектах.
Однако, похоже, в ее жизни появился новый счастливый этап - рядом с Владимиром Бражко.
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