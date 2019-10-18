В Киеве задержали подозреваемого в серийных нападениях на мужчин

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на несколько мужчин в Днепровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу.

Через несколько недель в полицию поступило сообщение о ножевом ранении шеи 22-летнего жителя Днепровского района, которые на улице Радужной нанес ему неизвестный.

Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил ножом в спину.

Впоследствии в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи.

"Чтобы установить личность, совершившую данные преступления, и задержать, мы провели довольно кропотливую работу по сбору доказательной базы и установления личности злоумышленника. На розыск мы организовали весь личный состав полиции Киева, постоянно прочесывали улицы района и просматривали камеры видеонаблюдения. В частности, проверяли причастность ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей", - рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

Во время проведения обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Фото: задержание маньяка в Киеве (UA.KyivPolice)

Напомним, в Херсонской области водные полицейские предупредили нанесение ущерба природной среде на сумму свыше 91 млн гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что полиция задержала подозреваемого в совершении умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр.