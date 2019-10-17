В Днепре четверо мужчин обстреляли автомобиль, есть жертва

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Инцидент произошел на улице Набережная Заводская

В пятницу вечером, 17 октября, в Днепре четверо неизвестных обстреляли автомобиль "Мерседес", в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Набережная Заводская. За рулем автомобиля находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения водитель погиб на месте.

Подозреваемые были доставлены в отделение полиции. С ними проводятся первоочередные следственные действия.

Для установления всех обстоятельств преступления на месте работают начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко, руководители структурных и территориальных подразделений, а также следственно-оперативная группа полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

Кроме того, 20 июля возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между водителями автобуса и легкового автомобиля Opel Vivaro возник дорожный конфликт по поводу первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.