ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре четверо мужчин обстреляли автомобиль, есть жертва

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 20:04
В Днепре четверо мужчин обстреляли автомобиль, есть жертва
Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Инцидент произошел на улице Набережная Заводская

В пятницу вечером, 17 октября, в Днепре четверо неизвестных обстреляли автомобиль "Мерседес", в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Набережная Заводская. За рулем автомобиля находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения водитель погиб на месте.

Подозреваемые были доставлены в отделение полиции. С ними проводятся первоочередные следственные действия.

Для установления всех обстоятельств преступления на месте работают начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко, руководители структурных и территориальных подразделений, а также следственно-оперативная группа полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

Кроме того, 20 июля возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между водителями автобуса и легкового автомобиля Opel Vivaro возник дорожный конфликт по поводу первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.

В Одесской области произошел пожар после ДТП, есть погибшие Под Одессой автобус столкнулся с легковым авто, есть погибшая и пострадавшие
Новости Украины ФК ДнепрДТПСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь