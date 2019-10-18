Полиция задержала браконьеров с краснокнижными крабами на 90 млн гривен

Фото: изъятые крабы (facebook.com/khersonpolice.official)

Крабов выпустили обратно в море

В Херсонской области водные полицейские предупредили нанесение ущерба природной среде на сумму свыше 91 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На территории Национального природного парка "Джарылгачский" полицейские заметили моторную лодку, на борту которого находились четыре человека. Во время проверки выяснилось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.

Отмечается, что их в живом виде выпустили обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба природной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины. За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Также в этот же день водные полицейские обнаружили в воде 6 креветочних сетей и 5 мисиновых сеток общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 тысяч креветок, 55 единиц рыбы кефаль и 32 краснокнижных крабов.

Водные биоресурсы в живом виде были возвращены в естественную среду, чем не допущено нанесение ущерба на сумму 1 миллион 885 тысяч гривен. Полицией принимаются меры по установлению владельцев незаконных орудий лова для привлечения их к ответственности.

Фото: изъятые крабы (facebook.com/khersonpolice.official)

Рашіше сообщалось, что в Одесской области на территории Национального парка "Тузлівські лиманы" браконьеры напали на сотрудников государственной охраны.