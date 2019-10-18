У Києві затримали підозрюваного у серійних нападах на чоловіків

Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на кілька чоловіків у Дніпровському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що на початку вересня до чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що на вулиці Курнатовського невідомий з ножем напав на її 26-річного сина. З різаними ранами плеча і ключиці постраждалого госпіталізували у лікарню.

Через кілька тижнів в поліцію надійшло повідомлення про ножове поранення шиї 22-річного мешканця Дніпровського району, які на вулиці Райдужній завдав йому невідомий.

Також при аналогічних обставинах постраждав 56-річний чоловік. За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець і кілька разів ударив ножем у спину.

Згодом в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду будинку на вулиці Петра Вершигори чоловік виявив мертвим батька. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 69-річного чоловіка від колото-різаної рани шиї.

"Щоб встановити особу, що вчинила злочини, і затримати, ми провели досить копітку роботу по збору доказової бази та встановлення особи зловмисника. На розшук ми організували весь особовий склад поліції Києва, постійно прочісували вулиці району та переглядали камери відеоспостереження. Зокрема, перевіряли причетність раніше судимих за аналогічні злочини місцевих жителів", - розповів заступник начальника слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.

Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Він проживав разом з батьками, у червні його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.

Під час проведення обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів, які направили на проведення експертизи.

Зловмиснику оголошено підозру у ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України та до суду подано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Фото: затримання маньяка у Києві (UA.KyivPolice)

Нагадаємо, в Херсонській області водні поліцейські попередили завдання шкоди природному середовищу на суму понад 91 млн гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція затримала підозрюваного у скоєнні умисного вбивства людини в автомобілі в місті Дніпро.