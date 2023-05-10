В Google запустять штучний інтелект для кодування. Він розумітиме українську

Компанія Google планує впровадити генеративний штучний інтелект, який працюватиме на моделі PaLM 2. Це дозволить йому допомагати з кодом та пошуком багів у понад 20 мовах програмування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на гендиректора Google Сундара Пічаї.

За його словами, ШІ допомагатиме з кодуванням у таких мовах - з C++, Java, JavaScript та Python. Його впровадять з середи, 10 травня у 180 країнах. Чатбот підтримуватиме понад 40 мов, включно з українською.

Окрім цього Google Photos буде використовувати генеративний штучний інтелект для покращення фото. Попередньо було представлено інструмент Magic Editor у Google Photos. Він не лише виправлятиме фотографії, але й змінюватиме їх.

За допомогою Magic Editor можна буде переміщати та змінювати розміри об’єктів, розтягувати об’єкти, прибирати непотрібні деталі та робити похмуре небо сонячним.

Однак Magic Editor спочатку буде доступний лише для обраних моделей смартфонів Pixel пізніше цього року. При цьому у Google попередили, що програма може мати недоліки.