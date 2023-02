Google за день втратив 100 млрд доларів через помилку пошукового чат-боту

Акції Alphabet впали на 9% під час торгів 8 лютого з обсягами, що майже втричі перевищують звичайні. Акції втратили 40% своєї вартості минулого року, але зросли на 15% з початку цього року, за винятком останніх втрат.

У рекламі Google чат-бота Bard, представленій 6 лютого, було дано неправильну відповідь про те, який супутник вперше зробив знімки планети за межами Сонячної системи Землі.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l