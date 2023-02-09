Google за день втратив 100 млрд доларів через помилку пошукового чат-боту

Ринкова вартість Alphabet знизилася на 100 млрд доларів після того, як її новий чат-бот на презентації дав неправильну відповідь. Це посилило побоювання, що материнська компанія Google програє у конкуренції з Microsoft.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Акції Alphabet впали на 9% під час торгів 8 лютого з обсягами, що майже втричі перевищують звичайні. Акції втратили 40% своєї вартості минулого року, але зросли на 15% з початку цього року, за винятком останніх втрат.

У рекламі Google чат-бота Bard, представленій 6 лютого, було дано неправильну відповідь про те, який супутник вперше зробив знімки планети за межами Сонячної системи Землі.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Помилка Bard була виявлена безпосередньо перед презентацією Google. Презентація Google у прямому ефірі 8 лютого не містила подробиць про те, як і коли компанія інтегрує Bard у свою основну функцію пошуку.

Google намагається наздогнати Microsoft, який інтегрує чат-бот стартапу OpenAI, який представив у листопаді програмне забезпечення, яке вразило споживачів і стало сенсацією в колах Силіконової долини за його напрочуд точні та добре написані відповіді на прості питання.

"Незважаючи на те, що Google був лідером в галузі інновацій ШІ протягом останніх кількох років, вони, схоже, заснули, впроваджуючи цю технологію у свій пошуковий продукт", - сказав Гіл Лурія, старший аналітик програмного забезпечення в DA Davidson.

За його словами, в останні кілька тижнів Google щосили намагався надолужити втрачене в пошуку, і це призвело до того, що оголошення було поспішним, а під час демонстрації була оприлюднена неправильна відповідь.

Google опублікував коротке GIF-відео Bard у дії через Twitter, пообіцявши, що це допоможе спростити складні теми, але натомість чат-бот дав неточну відповідь.

У рекламі чат-боту Bard задається питання: "Про які нові відкриття космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) я можу розповісти своїй 9-річній дитині?" Bard дає кілька відповідей, у тому числі одна, що передбачає, що JWST використовувався для отримання перших знімків планети за межами Сонячної системи Землі або екзопланет. Однак перші знімки екзопланет було зроблено "Дуже великим Телескопом" (VLT) Європейської південної обсерваторії у 2004 році, що підтвердило НАСА.

"Це наголошує на важливості ретельного процесу тестування, який ми починаємо цього тижня за допомогою нашої програми довірених тестувальників", - сказав представник Google.