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В Google запустят искусственный интеллект для кодирования. Он будет понимать украинский

Новина українською →
Украина, Среда 10 мая 2023 21:43
В Google запустят искусственный интеллект для кодирования. Он будет понимать украинский Фото: в Google запустят искусственный интеллект для кодирования (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Компания Google планирует внедрить генеративный искусственный интеллект, который будет работать на модели PaLM 2. Это позволит ему помогать с кодом и поиском багов в более чем 20 языках программирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Google Сундара Пичаи.

По его словам, ИИ будет помогать с кодировкой в таких языках - с C++, Java, JavaScript и Python. Его внедрят со среды, 10 мая в 180 странах. Чатбот будет поддерживать более 40 языков, включая украинский.

Кроме этого, Google Photos будет использовать генеративный искусственный интеллект для улучшения фото. Предварительно был представлен инструмент Magic Editor в Google Photos. Он будет не только исправлять фотографии, но и изменять их.

Magic Editor позволяет перемещать и изменять размеры объектов, растягивать объекты, убирать ненужные детали и делать пасмурное небо солнечным.

Однако Magic Editor изначально будет доступен только для выбранных моделей смартфонов Pixel позже в этом году. При этом у Google предупредили, что приложение может иметь недостатки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Google планирует добавить искусственный интеллект к разговорному поиску.

Также ранее мы писали, что Google запустила свой поисковый чат-бот Bard в попытке конкурировать с ChatGPT от OpenAI, поддерживаемого Microsoft. Рыночная стоимость Alphabet 8 февраля снизилась на 100 млрд долларов после того, как ее новый чат-бот Bard поделился недостоверной информацией в рекламном ролике.

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Google Искусственный интеллект
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