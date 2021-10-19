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"Венецианка" предлагает изменить закон о переходном периоде для Крыма и Донбасса

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Вторник 19 октября 2021 11:35
"Венецианка" предлагает изменить закон о переходном периоде для Крыма и Донбасса Фото: Венецианская комиссия (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендует Украине изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса. А также привлечь к его наработке жителей оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Венецианской комиссии.

В заключениях говорится, что законопроект Министерства реинтеграции Украины включает много "довольно общих и расплывчатых положений".

"В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим руководством, чем нормативным правовым актом. Дело в том, что имплементирующее законодательство еще не существует, что затрудняет оценку законопроекта", - говорится в выводах.

В целом Венецианская комиссия предостерегает от создания правового вакуума из-за отмены существующих актов, которые касаются Крыма и Севастополя. При этом она отмечает, что включение в законопроект предложений заинтересованных сторон могло быть ограниченным.

"Кроме того, некоторые категории лиц, непосредственно связанные с законопроектом, в основном проживающие в восточных областях Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополь могли иметь довольно ограниченную возможность участвовать в этих консультациях. Крайне важно вовлекать эти категории в последующие обсуждения, касающиеся как реализации законопроекта, так и принятия любых других юридических актов, дополняющих данный законопроект", - говорится в выводах.

Также Венецианская комиссия с обеспокоенностью отмечает, что законопроект явно направлен на определение "конкретного исторического повествования о прошлом, исключая, таким образом, различные повествования".

Кроме того, в законопроект включены определения терминов, которые не всегда совпадают с соответствующими терминами, которые используются в международном публичном праве. Это особенно верно для центральных терминов "переходного периода" и "правосудие переходного периода".

"Эти определения имеют довольно узкую концепцию, и они принимают односторонний подход к переходному периоду. Во-первых, они снижают остроту конфликта в Украине до его межгосударственного измерения, то есть к участию Российской Федерации. Во-вторых, меры правосудия переходного периода ограничиваются преодолением последствий нарушения прав человека, "вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в документе.

Комиссия подчеркивает, что согласно международным стандартам правосудие переходного периода является целостной концепцией, которая должна касаться преступлений и нарушений прав человека, совершаемых всеми сторонами конфликта.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинское правительство уже начало подготовку законопроекта об амнистии на Донбассе.

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