В'єтнам екстрадував до Білорусі колишнього добровольця полку Калиновського

Зазначається, що Веремейчика затримали 13 листопада у В'єтнамі, а вже наступного дня, 14 листопада, екстрадували до Білорусі.

"Ми закликаємо всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути вкрай обережними й ретельно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належний рівень безпеки та бути уразливими для операцій спецслужб Лукашенка", - пише Telegram-канал.

За словами опозиціонера Ярослава Бекіша, Веремейчика у Білорусі загрожує більше 20 років тюрми або ж смертна кара.

Що відомо про Веремейчика

За повідомленнями ЗМІ, на початку 2021 року Веремейчик вирішив емігрувати до України, рятуючись від можливого арешту у Білорусі. Він оселився у Львові разом із сім’єю. У лютому 2022-го приєднався до полку імені Калиновського, де обіймав посаду заступника командира батальйону "Волат".

Брав активну участь у бойових діях на території Херсонської, Миколаївської та Луганської областей. У квітні 2022 року отримав серйозне поранення.

Згідно з інформацією, наданою друзями бійця виданню "Наша Ніва", він опинився у В’єтнамі через труднощі зі своїм правовим статусом. У Литві його було визнано загрозою національній безпеці через службу в білоруській армії в минулому. До того ж він пропустив строк подання апеляції, оскільки на той час проживав у Грузії.