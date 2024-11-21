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Вьетнам экстрадировал в Беларусь бывшего добровольца полка Калиновского

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Вьетнаме задержали и экстрадировали в Беларусь бывшего добровольца полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени "Кастуся Калиновского" Василия Веремейчика. Ему может грозить смертная казнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Координационный совет".

Отмечается, что Веремейчика задержали 13 ноября во Вьетнаме, а уже на следующий день, 14 ноября, экстрадировали в Беларусь.

"Мы призываем всех белорусов, которые продолжают борьбу с режимом, быть крайне осторожными и тщательно выбирать страны для пребывания. Некоторые государства могут не обеспечивать должный уровень безопасности и быть уязвимыми для операций спецслужб Лукашенко", - пишет Telegram-канал. 

По словам оппозиционера Ярослава Бекиша, Веремейчику в Беларуси грозит более 20 лет тюрьмы или смертная казнь. 

Что известно о Веремейчике

По сообщениям СМИ, в начале 2021 года Веремейчик решил эмигрировать в Украину, спасаясь от возможного ареста в Беларуси. Он поселился во Львове вместе с семьей. В феврале 2022-го присоединился к полку имени Калиновского, где занимал должность заместителя командира батальона "Волат".

Принимал активное участие в боевых действиях на территории Херсонской, Николаевской и Луганской областей. В апреле 2022 года получил серьезное ранение.  

Согласно информации, предоставленной друзьями бойца изданию "Наша Нива", он оказался во Вьетнаме из-за трудностей со своим правовым статусом. В Литве он был признан угрозой национальной безопасности из-за службы в белорусской армии в прошлом. К тому же он пропустил срок подачи апелляции, поскольку в то время проживал в Грузии.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в конце августа прошлого года в Финляндии был задержан бывший командир военной группировки "Русич" Воислав Торден. В ответ на это Офис генерального прокурора Украины заявил о намерении добиваться его экстрадиции .

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