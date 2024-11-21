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В'єтнам екстрадував до Білорусі колишнього добровольця полку Калиновського

Четвер 21 листопада 2024 09:35
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В'єтнам екстрадував до Білорусі колишнього добровольця полку Калиновського Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У В'єтнамі затримали й екстрадували до Білорусі колишнього добровольця полку Збройних сил України (ЗСУ) імені "Кастуся Калиновського" Василя Веремейчика. Йому може загрожувати смертна кара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Координаційна рада".

Зазначається, що Веремейчика затримали 13 листопада у В'єтнамі, а вже наступного дня, 14 листопада, екстрадували до Білорусі.

"Ми закликаємо всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути вкрай обережними й ретельно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належний рівень безпеки та бути уразливими для операцій спецслужб Лукашенка", - пише Telegram-канал.

За словами опозиціонера Ярослава Бекіша, Веремейчика у Білорусі загрожує більше 20 років тюрми або ж смертна кара.

Що відомо про Веремейчика

За повідомленнями ЗМІ, на початку 2021 року Веремейчик вирішив емігрувати до України, рятуючись від можливого арешту у Білорусі. Він оселився у Львові разом із сім’єю. У лютому 2022-го приєднався до полку імені Калиновського, де обіймав посаду заступника командира батальйону "Волат".

Брав активну участь у бойових діях на території Херсонської, Миколаївської та Луганської областей. У квітні 2022 року отримав серйозне поранення.

Згідно з інформацією, наданою друзями бійця виданню "Наша Ніва", він опинився у В’єтнамі через труднощі зі своїм правовим статусом. У Литві його було визнано загрозою національній безпеці через службу в білоруській армії в минулому. До того ж він пропустив строк подання апеляції, оскільки на той час проживав у Грузії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наприкінці серпня минулого року у Фінляндії було затримано колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена. У відповідь на це Офіс генерального прокурора України заявив про намір домагатися його екстрадиції.

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