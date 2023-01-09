В Єгипті українку засудили до довічного ув’язнення: що відомо

Єгипетський суд засудив 29-річну українку Людмилу Балакіну до довічного ув'язнення і штрафу за спробу ввезення наркотиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єгипетське видання Akhbar El Yom.
Як пише видання, Каїрський кримінальний суд виніс вирок стосовно української громадянки у вигляді довічного ув'язнення та штрафу у розмірі 100 тисяч єгипетських фунтів (понад 3,6 тисячі доларів) за спробу незаконного ввезення в країну близько 4 кілограмів кокаїну.
Жінку, яка мешкає у Нідерландах, затримали під час перевірки в аеропорту Каїру. Під час слідства вона зізналася, що отримала наркотики від єгиптянина, котрий проживає за кордоном і заплатив їй 2500 доларів за в'їзд у країну разом із наркотиками. Слідству так і не вдалося знайти покупця.
Видання нагадало, що у 2019 році Єгипет посилив покарання для контрабандистів наркотиків, включивши до нього і смертну кару.
Восени РБК-Україна повідомляло, що іспанською поліцією було вилучено найбільшу партію марихуани у світовій історії. Вартість розфасованого наркотика становить 64 млн євро.
Раніше ми писали, що російські військові шукають, де взяти своїм командирам наркотики. Також командування РФ примушує своїх військових доставати для них алкоголь.
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