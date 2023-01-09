В Египте украинку приговорили к пожизненному заключению: что известно

Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на египетское издание Akhbar El Yom.
Как пишет издание, Каирский уголовный суд вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысяч долларов) за попытку незаконного ввоза в страну около 4 килограммов кокаина.
Женщина, проживающая в Нидерландах, была задержана во время проверки в аэропорту Каира. В ходе следствия она призналась, что получила наркотики от египтянина, проживающего за границей и заплатившего ей 2500 долларов за въезд в страну вместе с наркотиками. Следствию так и не удалось найти покупателя.
Издание напомнило, что в 2019 году Египет ужесточил наказание для контрабандистов наркотиков, включив в него и смертную казнь.
Осенью РБК-Украина сообщало, что испанской полицией была изъята крупнейшая партия марихуаны в мировой истории. Стоимость расфасованного наркотика составляет 64 млн евро.
Ранее мы писали, что российские военные ищут, где взять своим командирам наркотики. Также командование РФ вынуждает своих военных доставать для них алкоголь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.