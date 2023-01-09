В Египте украинку приговорили к пожизненному заключению: что известно

Как пишет издание, Каирский уголовный суд вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысяч долларов) за попытку незаконного ввоза в страну около 4 килограммов кокаина.

Женщина, проживающая в Нидерландах, была задержана во время проверки в аэропорту Каира. В ходе следствия она призналась, что получила наркотики от египтянина, проживающего за границей и заплатившего ей 2500 долларов за въезд в страну вместе с наркотиками. Следствию так и не удалось найти покупателя.

Издание напомнило, что в 2019 году Египет ужесточил наказание для контрабандистов наркотиков, включив в него и смертную казнь.