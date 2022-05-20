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Российские военные ищут наркотики и коньяк своим командирам: СБУ перехватила разговор

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Киев, Пятница 20 мая 2022 14:59
Российские военные ищут наркотики и коньяк своим командирам: СБУ перехватила разговор Фото: российские военные ищут наркотики и коньяк своим командирам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные ищут как доставить своим командирам наркотики. Также командование РФ заставляет своих военных доставать для них алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Причем, как свидетельствует новый перехват СБУ, наркотические вещества оккупантам "завозят не скрываясь".

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорит российский военный своей жене.

Вместе с тем он добавляет, что у них есть денежный "общак" из которого еще надо взять средства на закупку коньяка. После чего разговор завершается.

Напомним, в разговоре, который СБУ перехватила ранее, стало известно, что российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины, а все популярнее становится выстрел по ногам.

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