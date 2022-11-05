ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанська поліція вилучила найбільшу партію марихуани у світовій історії

Новость на русском →
Іспанія, Субота 05 листопада 2022 17:11
Іспанська поліція вилучила найбільшу партію марихуани у світовій історії Фото: найбільшу в історії партію марихуани вилучила Цивільна гвардія Іспанії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Найбільшу партію марихуани у світовій історії вилучено іспанською поліцією. Вартість розфасованого наркотика становить 64 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Партія марихуани мала вагу 32 тонни та її обсяг був еквівалентний приблизно 1,1 млн рослин. Наркоділки сушили ці рослини, розфасовували їх і відправляли у різні регіони Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини і Бельгії.

"Це найбільша схованка розфасованої марихуани, коли-небудь знайдена в Іспанії чи за кордоном", - йдеться у заяві Цивільної гвардії Іспанії.

Під час проведення операції було затримано 20 осіб віком від 20 до 59 років - дев'ять чоловіків та 11 жінок. Затримання відбулися на низці ферм і підприємств по всій Іспанії - Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсії та Астурії. Всі ці особи працювали у межах угоди під загальною назвою "Сади".

Нещодавно повідомлялось, що у Києві викрили велике наркоугруповання, яке організував експоліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.

Ще раніше СБУ виявила у Києві підпільний склад із більш ніж 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель у Черкаській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України