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В Держатомрегулюванні попередили про транскордонні наслідки від рестарту енергоблоків ЗАЕС

Фото: російський окупант на Запорізькій АЕС в Енергодарі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У разі спроби російського персоналу на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) зробити рестарт енергоблоків після їх знеструмлення може відбутися потужний радіаційний викид. Він матиме транскордонні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної інспекції ядерного регулювання України Олега Корікова в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

За його словами, такий вірогідний сценарій розвитку подій на тлі проблем зі знеструмленням та "блекаутами" на підконтрольній російським загарбникам ЗАЕС підтверджено моделюванням, розробленим спеціалістами Держатомрегулювання.

Як зазначив Коріков, наразі можливі аварії на станції, коли енергоблоки у "холодному стані", загрожують значно меншими наслідками.

Річ у тім, що коли енергоблоки перебувають в холодному зупині, температура ядерного палива є невисокою, пояснив він.

"І в разі, якщо відбудеться повне знеструмлення, то відбудеться радіоактивний викид, що буде локалізований в межах промислового майданчика ЗАЕС", - каже Коріков.

Проте є загроза потужного радіаційного викиду із глобальними наслідками, якщо "хтось спробує зробити рестарт енергоблоків" після знеструмлення.

Так, у такому випадку температура палива буде високою, і "в цьому ж сценарії ми матимемо викид, який приведе до транскордонних наслідків".

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські загарбники окупували найбільшу в Європі АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, противник розмістив на Запорізькій АЕС військову техніку, та здійснює на прилеглій до станції території обстріли.

Так, на початку травня в Головному управлінні розвідки Міноборони України показали відеодоказ, як війська РФ використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС. 

Також повідомлялося, що під час окупації ЗАЕС неодноразово переживала знеструмлення та блекаути.

Так, близько тижня тому в "Енергоатомі" заявили, що Запорізькій АЕС вчергове загрожує блекаут - 23 травня тимчасово відключилась зовнішня повітряна лінія.

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Запорізька АЕС