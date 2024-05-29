В Госрегулировании предупредили о трансграничных последствиях от рестарта энергоблоков ЗАЭС

По его словам, такой вероятный сценарий развития событий на фоне проблем с обесточиванием и блэкаутами на подконтрольной российским захватчикам ЗАЭС подтвержден моделированием, разработанным специалистами Госатомрегулирования.

Как отметил Кориков, сейчас аварии на станции, когда энергоблоки в "холодном состоянии", чреваты значительно меньшими последствиями.

Дело в том, что когда энергоблоки находятся в холодном останове, температура ядерного топлива невысокая, пояснил он.

"И в случае если произойдет полное обесточивание, то произойдет радиоактивный выброс, который будет локализован в пределах промышленной площадки ЗАЭС", - говорит Кориков.

Однако есть угроза мощного радиационного выброса с глобальными последствиями, если кто-то попытается провести рестарт энергоблоков после обесточивания.

Так, в таком случае температура топлива будет высокой, и "в этом же сценарии у нас будет выброс, который приведет к трансграничным последствиям".

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские захватчики оккупировали крупнейшую в Европе АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, противник разместил на Запорожской АЭС военную технику и проводит на прилегающей к станции территории обстрелы.

Так, в начале мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали видеодоказательство, как войска РФ используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что во время оккупации ЗАЭС неоднократно переживала обесточивание и блэкауты.

Так, около недели назад в "Энергоатоме" заявили, что Запорожской АЭС в очередной раз грозит блэкаут - 23 мая временно отключилась внешняя воздушная линия.