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ЗАЕС загрожує черговий блекаут, - "Енергоатом"

Четвер 23 травня 2024 15:44
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ЗАЕС загрожує черговий блекаут, - "Енергоатом" Фото: ЗАЕС загрожує черговий блекаут (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) знову загрожує блекаут. Сьогодні, 23 травня, відключилась зовнішня повітряна лінія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

"Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", - пише "Енергоатом".

Якщо ж станеться відмова від лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна", це загрожуватиме аварією на станції.

В "Енергоатомі" нагадують про те, що від початку окупації ЗАЕС вже пережила вісім повних блекаутів й один частковий. Під час останнього були запущені дизель-генератори й система безпеки.

Відключення через захист

"Високовольтна повітряна лінія 750 кВ, що є основною лінією живлення Запорізької атомної станції, сьогодні вдень відключилась дією захисту. Причина спрацювання захисту з’ясовується", - додали в "Укренерго".

Запорізька АЕС

Російські терористи окупували найбільшу в Європі АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, ворог розташував на ній військову техніку. Як й згадувалось вище, станція неодноразово переживала блекаут.

Нещодавно росіяни заявили про так звану "атаку дронів" на ЗАЕС. Відповідні інциденти також виникають не вперше, аби спробувати звинуватити в цьому Україну.

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