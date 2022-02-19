Как узнать свою задолженность по коммуналке: вот 7 способов

Обращение в ЖЭК или ОСМД

Для того, чтобы узнать, есть ли задолженность по коммуналке, можно обратиться в свою жилищно-эксплуатационную компанию (ЖЭК) или Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для этого достаточно сообщить ФИО плательщика и адрес.

Отделение почты

Информацию о задолженности можно получить в любом отделении "Укрпочты", в котором, к слову, принимают оплату коммунальных услуг. Для этого тоже нужно сообщить ФИО, предоставить номер лицевого счета потребителя или адрес.

Отделение банка

Сотрудник банковского учреждения по вашей просьбе тоже может проверить задолженность по номеру лицевого счета. Тут же удобно и оплатить услуги ЖКХ, деньги на счет должны зачислить в течение трех дней.

Личный кабинет

Как правило, каждый поставщик коммунальных услуг имеет свой сайт, на котором потребитель может создать личный кабинет. В таком случае информация о состоянии оплаты счетов будет отслеживаться автоматически.

При регистрации личного кабинета нужно указать ФИО, адрес, лицевой счет, сумму последнего платежа и свою электронную почту. Причем через сайт поставщика также можно погасить долги с помощью электронных платежных сервисов.

Реестр должников

С 2017 года в Украине действует единый электронный реестр, где можно узнать о долгах по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Но сюда попадает тот, на кого уже открыто исполнительное производство.

В данный реестр вносятся данные о долгах физических и юридических лиц. Последним для проверки информации нужно указать свое наименование и идентификационный код. Людям - ФИО, дату рождения и идентификационный код.

Системы онлайн платежей

Как правило, популярные системы онлайн-платежей, такие как EasyPay, iPay, Portmone и другие, помогают отслеживать задолженность за услуги ЖКХ, а также предоставляют возможность быстро ее оплатить с банковской карты.

Для этого нужно создать личный кабинет, выбрать услугу, указать поставщика услуг ЖКХ и ввести номер лицевого счета. Далее после проверки данных будет доступна информации о задолженности или переплате, в зависимости от состояния ваших счетов.

Приложение банка

Популярные украинские банки предоставляют возможность оплаты услуг ЖКХ и отслеживать задолженность через мобильное приложение. Как правило, при выборе условного пункта "Коммунальный платеж" подтягивается информация по тому адресу, который был указан при оформлении счета в банке.

Также есть возможность изменить этот адрес или добавить новый, после чего будет доступен перечень поставщиков услуг и состояние оплаты.