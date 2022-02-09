ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 15:35
Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30% Фото: размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос на 29,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, начисления стремительно увеличивались почти в течение всего года. Благодаря высокой базе сравнения рост цен замедлился в последние месяцы 2022 года.

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

В декабре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Отметим, по данным опроса фонда Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (59%) считают, что при росте цен на газ в Европе, тарифы в Украине не должны расти, 33% отметили, что они могут незначительно вырасти, но государство должно частично компенсировать разницу. Только 5% заявили, что тарифы должны устанавливаться в соответствии с рыночными ценами на энергоресурсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси