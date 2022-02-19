Як дізнатися свою заборгованість по комуналці: ось 7 способів

Звернення до ЖЕКу або ОСББ

Для того, щоб дізнатися, чи є заборгованість по комуналці, можна звернутися в свою житлово-експлуатаційну компанію (ЖЕК) або Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Для цього достатньо повідомити ПІБ платника та адресу.

Відділення пошти

Інформацію про заборгованість можна отримати в будь-якому відділенні "Укрпошти", в якому, до слова, приймають оплату комунальних послуг. Для цього теж треба повідомити ПІБ, надати номер особового рахунку споживача або адресу.

Відділення банку

Співробітник банківської установи на ваше прохання теж може перевірити заборгованість за номером особового рахунку. Тут же зручно і оплатити послуги ЖКГ, гроші на рахунок мають зарахувати протягом трьох днів.

Особистий кабінет

Як правило, кожен постачальник комунальних послуг має свій сайт, на якому споживач може створити особистий кабінет. У такому випадку інформація про стан оплати рахунків буде відслідковуватися автоматично.

При реєстрації особистого кабінету треба вказати ПІБ, адресу, особовий рахунок, суму останнього платежу і свою електронну пошту. Причому через сайт постачальника також можна погасити борги за допомогою електронних платіжних сервісів.

Реєстр боржників

З 2017 року в Україні діє єдиний електронний реєстр, де можна дізнатися про борги з оплати послуг житлово-комунального господарства. Але сюди потрапляє той, на кого вже відкрито виконавче провадження.

До даного реєстру вносяться дані про борги фізичних і юридичних осіб. Останнім для перевірки інформації треба вказати своє найменування та ідентифікаційний код. Людям - ПІБ, дату народження та ідентифікаційний код.

Системи онлайн платежів

Як правило, популярні системи онлайн-платежів, такі як EasyPay, iPay, Portmone та інші, допомагають відстежувати заборгованість за послуги ЖКГ, а також надають можливість швидко її оплатити з банківської карти.

Для цього треба створити особистий кабінет, обрати послугу, вказати постачальника послуг ЖКГ і ввести номер особового рахунку. Далі після перевірки даних буде доступна інформації про заборгованість або переплату, в залежності від стану ваших рахунків.

Додаток банку

Популярні українські банки надають можливість оплати послуг ЖКГ і відстежувати заборгованість через мобільний додаток. Як правило, при виборі умовного пункту "Комунальний платіж" підтягується інформація за тією адресою, яка була вказана при оформленні рахунку в банку.

Також є можливість змінити цю адресу або додати нову, після чого буде доступний перелік постачальників послуг і стан оплати.