На железной дороге возле станции "Попасная" начали разминирование территории

Саперы обследуют железнодорожные пути в Попасной для восстановления движения поездов в Лушанській области

В Луганской области на железной дороге возле узловой станции Попасная начался очередной этап разминирования территории. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

В настоящее время военнослужащие мобильной группы разминирования обследуют железнодорожные пути на наличие мин, неразорвавшихся боеприпасов. Также ищут другую взрывчатку. Разминирование происходит во взаимодействии со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Военнослужащие охраняют безопасность мобильной группы в ходе разминирования.

"Работы по разминированию железной дороги проводятся на запрос ПАО "Укрзализныця" с целью восстановления безопасного транспортного сообщения со станцией Попасная", - отметили в пресс-центре.

Разминирование будет продолжаться до 9 августа. В течение одного дня группа успевает обследовать около 1 км железнодорожных путей и прилегающую территорию.

Фото: разминирование в Попасной (facebook.com/pressjfo.news)

"Кроме разминирования объектов железнодорожного сообщения, саперы на просьбу местных жителей проводят очистку от взрывоопасных предметов дорог, школ, больниц, других об'объектов общественного пользования, а также частных домов", - добавили в СЦКК.

Напомним, как стало известно 20 июля 2018 года, пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям с июля 2014 года обезвредили более 155 тыс. боеприпасов.